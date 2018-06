0 SHARES Delen Tweet

Mark van Bommel staat volgend seizoen aan het roer bij PSV en wil direct zijn slag gaan slaan in de strijd om een speler met Ajax. Van Bommel heeft er bij PSV namelijk op aangedrongen om Daniel Arzani binnen te halen. Als assistent-bondscoach van Australië werkt hij momenteel samen met de negentienjarige speler, die volgens het Australische SBS in aanmerking komt voor een transfer. Eerder werd al bericht over interesse van Ajax, AZ en PEC Zwolle.

Het Australische medium beroept zich op bronnen rond de assistent van bondscoach Bert van Marwijk. Laatstgenoemde gaat mogelijk met zijn schoonzoon mee naar PSV, in een nog onbekende rol. Beide trainers zijn enthousiast over de potentie van Azrani, die in beide WK-duels van zijn land mocht invallen.