Hirving Lozano maakt dit WK furore. Het is dan nog maar de vraag of PSV haar vleugelflitser gaat terugzien. Hij maakte al een winnende goal tegen Duitsland en was gisteren verantwoordelijk voor een assist op Javier Hernandez.

Volgens de Mexicaanse media begint de jonge vleugelspits namelijk steeds meer het gevoel te krijgen dat hij toe is aan een volgende stap. FC Barcelona zou geïnteresseerd zijn, aldus de vader van de belangrijke voetballer van de Eindhovenaren, en klaarblijkelijk ziet Lozano een verhuizing naar Catalonië wel zitten. Daarnaast zou hij echter bereid zijn om naar andere aanbiedingen te luisteren, waarbij clubs als Real Madrid, Juventus en ook Everton goede mogelijkheden zijn.

Voor het WK was Chucky nog vrij schimmig over een eventueel vertrek uit het Philips Stadion en liet hij weten dat God hem de juiste weg wel zou wijzen. In Midden-Amerika vinden ze echter dat de buitenspeler het niveau van PSV wel een beetje ontgroeid is: verschillende teamgenoten bij Mexico hebben hem naar verluidt een transfer aangeraden.