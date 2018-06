0 SHARES Delen Tweet

Frenkie de Jong heeft FC Barcelona een toezegging gedaan dat hij graag naar de club wil verkassen maar alleen als Ajax hem wilt verkopen. Dit weet het Spaanse Sport te melden. Hij zou bovendien ook bereid zijn om nog een jaar te wachten indien Ajax nu nog niet wil meewerken.

Barcelona wil met de toezegging van De Jong opnieuw in gesprek met Ajax en hoopt dat het woord van de middenvelder kan worden gebruikt om de prijs te drukken. Bij de kampioen van Spanje is men overtuigd van zijn kwaliteiten. Met name manager Ernesto Valverde ziet De Jong graag komen.

Barcelona wil vol gaan investeren in het middenveld nu Andrés Iniesta is vertrokken en ook André Gomes waarschijnlijk de club zal verlaten. De Spanjaarden willen een absolute topspeler aantrekken voor de basis. Mocht dit niet lukken zou Barcelona de prioriteit bij de komst van De Jong willen leggen.