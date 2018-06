0 SHARES Delen Tweet

Gisteren speelde Argentinie tegen Nigeria en ook Diego Maradona zat op de tribune. Hij viel op door enkele bizarre emotionele vertoningen en uitbarstingen. Maar na afloop van het duel verschenen er ook minder lachwekkende beelden.

Allereerst kwam er een video naar buiten waarop te zien is dat Maradona, vermoedelijk door toedoen van alcohol en/of drugs, nauwelijks nog op zijn eigen benen kan lopen. En nu melden Russische media zelfs dat Pluisje vanuit het stadion naar een ziekenhuis is afgevoerd. In ieder geval werd hij wel onderzocht door artsen, zo laat onderstaande foto zien.

ATENCIÓN | Cuentan desde Rusia que Diego Maradona fue trasladado a un hospital. pic.twitter.com/2Ewqx5vLhy — Clubes Mundiales (@ClubesPortenos) 26 juni 2018