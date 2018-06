0 SHARES Delen Tweet

Drie seizoenen geleden vertrok Jordy Clasie naar het Engelse Southampton waar Ronald Koeman toen trainer was. Een succes werd het niet. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Club Brugge en ook daar moest hij het doen met een plek op de reservebank.

De voormalige spelverdeler van de Rotterdammers heeft één wens, namelijk terugkeren bij Feyenoord. Vandaag stapt hij na ruim 5 weken vakantie in het vliegtuig, terug naar Engeland. Zonder zijn gezin. “Het buitenland is gewoon niet iets voor ons, we werden er ongelukkig”, erkent de spelverdeler aan Metro.

Naar verluidt hopen The Saints 5,5 miljoen euro te vangen voor Clasie, wiens contract nog tot medio 2020 doorloopt. “Het transferbedrag kan inderdaad een probleem zijn, maar misschien verkoopt de club nog wat spelers.” Dat zouden bijvoorbeeld Karim el Ahmadi en Tonny Vilhena kunnen zijn.