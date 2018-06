0 SHARES Delen Tweet

Duitsland ging gisteren roemloos ten onder tegen Zuid Korea. Door het 2-0 verlies eindigen ze op de laatste plaats in de poule met Mexico, Zweden en Zuid Korea. Naar verluidt kreeg Mesut Özil het eventjes te kwaad na de wedstrijd.

Het is al langer bekend dat de spelmaker van de Premier League-grootmacht Arsenal niet zo heel lekker ligt bij onze oosterburen. Voor het duel met Zweden werd hij bijvoorbeeld gepasseerd door bondscoach Joachim Löw, maar de allesbeslissende clash tegen de Aziaten ging juist weer niet aan zijn neus voorbij. Özil creëerde een groot aantal kansen voor zijn team, maar kon niet voorkomen dat er verloren werd, met een laatste plaats in de poule en uitschakeling als gevolg.

Bij het verlaten van het veld werd de technisch begaafde middenvelder uitgescholden door een aantal supporters. Özil was zijn emoties eventjes niet meer de baas en wilde de desbetreffende fans te lijf gaan. De nummer tien moest tegengehouden worden door zijn teamgenoten, anders was het vermoedelijk echt tot een handgemeen gekomen. Het is niet helemaal ondenkbaar dat de speler van de Gunners zijn interlandvoetbalschoenen binnenkort aan de wilgen hangt…