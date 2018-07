Nicolai Jorgensen speelde met Denemarken op het WK in Rusland. Hij kon het verschil niet maken. De transferwaarde van de goalgetter heeft een flinke deuk opgelopen. Kijk hieronder naar enkele reacties via Twitter.



Nicolai Jorgensen has done himself no favours in this World Cup to convince anyone he’s worth £20m. Terrible 2018 for him after such a good start to the season.

— Andrew Musgrove (@ADMusgrove) 1 juli 2018