Het ziet ernaar uit dat Cristiano Ronaldo volgend seizoen niet meer het shirt van Real Madrid zal dragen. Hij zou namelijk staan voor een transfer naar de Italiaanse grootmacht Juventus. Dit weet het Spaanse Marca te melden.

Marca schrijft dat de superster en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes er wel zo’n beetje uit zijn met De Oude Dame over een meerjarig contract. Het wordt wel een uitdaging voor de landskampioen van de Serie A om eruit te komen met De Koninklijke, maar naar verluidt heeft Cristiano de toezegging gekregen dat men niet al te moeilijk zal doen als het juiste bedrag op tafel komt.

Ronaldo heeft een transferclausule in zijn contract staan ter waarde van 1 miljard euro, maar is naar verluidt op te halen voor vele malen minder geld. Overigens is het niet de verwachting dat de aanvaller zelf ook een hoger salaris gaat verdienen in Italië, het gaat hem volgens het hierboven genoemde dagblad meer om respect. Dat zou hij momenteel missen in het Estadio Santiago Bernabéu, waardoor een overstap naar Juventus met de dag dichterbij komt.