Al sinds jaar en dag speelt Ajax in het wereldberoemde 4-3-3 systeem. Het afgelopen seizoen speelde trainer Erik ten Hag ook met Ajax in dit systeem maar daar wilt hij nu van afstappen. Niet langer zal de Eredivisie-topclub altijd aantreden in een 4-3-3-formatie.

In gesprek met Voetbal International vertelt de coach: “Drie verdedigers is een optie, in bijvoorbeeld een 3-4-3 formatie. Dat zal zeker ook gebeuren, dat kan plan B in een wedstrijd zijn, of misschien wel eens vanaf het begin tegen een bepaalde tegenstander. Maar plan A blijft het spelconcept met vier verdedigers, dat is aannemelijk. 4-3-3 dus, maar tegelijkertijd in ons balbezit moet dat weer 3-4-3 worden. Dan heb je het over de opbouw, met een inschuivende verdediger. Dat bedoel ik ook met variatie.”

Ook op het middenveld gaat Ten Hag variëren: “In de voorgaande jaren heeft Ajax veelal gespeeld met de punt naar achteren, met een controlerende middenvelder. Vaak in de persoon van Lasse Schöne. Als wij straks Tadic hebben, of Labyad, maar ook Siem de Jong, dan zou het heel goed kunnen dat we weer met de punt naar voren gaan spelen. Maar als we opbouwen, en een verdediger schuift in, dan moeten de half ruimtes ook weer bezet worden, dus staat het alweer anders. Dan moet je gestaffeld gaan staan op het middenveld.”