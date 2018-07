0 SHARES Delen Tweet

Bert van Marwijk zal zijn schoonzoon Mark van Bommel gaan assisteren bij PSV. Volgens Jacques Brinkman is dit een fout die de beginnende trainer maakt. Hij zou namelijk een onpartijdige rechterhand moeten zoeken. Dit schrijft hij in zijn column in de Telegraaf.

De oud-hockeyer stelt: “Van je schoonfamilie moet je het hebben. Dat moet de kersverse PSV-coach Mark van Bommel hebben gedacht bij de samenstelling van zijn staf. (…) Hij neemt zijn schoonvader en voormalig bondscoach Bert van Marwijk op in zijn begeleidingsteam. Een beginnersfout. Als relatief onervaren coach in het topvoetbal had hij door algemeen directeur Toon Gerbrands misschien toch iets meer moeten worden gewezen op het belang van een ‘onafhankelijk’ en ‘ongebonden’ begeleidingsteam.”

Brinkman gaat verder: “De voorbeelden liggen voor het oprapen waar het misging door bij de samenstelling van de begeleiding ‘incestueus’ te kiezen voor te nauwe vriendschappelijke of familiaire banden. In goede tijden zijn er nooit problemen. Maar zodra het even minder gaat, een paar wedstrijden wordt verloren, dan neemt de onrust toe. En komt ook de begeleiding onder een vergrootglas.”