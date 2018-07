0 SHARES Delen Tweet

In principe begint Robin van Persie aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. Dit zei hij in het programma Studio Rusland. “Je maakt elke dag wel een beetje de balans op, maar in principe is dit het laatste seizoen,” geeft Van Persie aan.

Hugo Borst opperde dat Van Persie zijn carierre bij Excelsior moet afsluiten, maar dat ziet de aanvaller zelf niet zitten. “Excelsior speelt wel op kunstgras. Ik moet zeggen dat het van de kunstgrasvelden die er zijn een van de betere is, maar dat is wel een ding,” aldus Van Persie. “Ik heb niet ervaren als je er iedere dag op moet trainen en spelen, hoe het dan is voor je lichaam. Als ik het nu zo moet zeggen, denk ik niet dat dat gaat