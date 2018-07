0 SHARES Delen Tweet

Amin Younes zal zijn carriere niet gaan voortzetten bij VFL Wolfsburg. De overgang is stukgelopen. Dit weet de directeur Jörg Schmadtke te melden.

Wolfsburg was concreet geïnteresseerd in de vleugelaanvaller, maar ziet toch van de transfer af. Volgens Schmadtke zitten er teveel obstakels voor de transfer die nog altijd niet zijn weggenomen. Younes zou inmiddels gebroken hebben met zijn zaakwaarnemer Sedat Duraki. Tegen zijn zin in zal de Duitser daarom bij Napoli blijven.

Sinds de winterstop van afgelopen seizoen neemt de loopbaan van Younes bizarre vormen aan. De aanvaller blies een directe transfer naar Napoli af en ontkende vervolgens ook dat hij een contract getekend had voor deze zomer. Napoli claimde echter een contract te hebben waarop in totaal 31 handtekeningen waren gezet. Younes wil echter niet voor Napoli uitkomen, waardoor voorzitter Aurelio de Laurentiis de Duitser zou willen verkopen. De vraagprijs voor de aanvaller zou twintig miljoen euro bedragen.