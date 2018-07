0 SHARES Delen Tweet

Een zware domper voor Feyenoord. Het moet namelijk een basisspeler voor langere tijd gaan missen. Volgens het Algemeen Dagblad gaat het om Ridgeciano Haps.

De 25-jarige Haps heeft een serieuze blessure opgelopen en mist daardoor in ieder geval de start van het nieuwe seizoen. De krant meldt vreemd genoeg niet wat voor blessure de vleugelverdediger precies opgelopen heeft.

Feyenoord nam Haps een jaar geleden voor voor 6 miljoen euro over van AZ, maar heel veel plezier heeft de club nog niet beleefd aan de verdediger. Haps was ook vorig seizoen langdurig geblesseerd. De verwachting is dat Tyrell Malacia hem gaat vervangen.