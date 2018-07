0 SHARES Delen Tweet

Voor Nicolai Jorgensen was het WK persoonlijk geen succes. De aanvaller van Feyenoord hoopte te vlammen zodat hij een mooie transfer kon verdienen. In De Kuip hoopt men intussen dat de aanvaller toch besluit te blijven. Vertrekt hij namelijk, dan wordt het heel erg lastig voor Feyenoord om een adequate vervanger op de kop te tikken. De Telegraaf schrijft: “Moet Feyenoord bij verkoop een vervanger halen, dan zal het in de categorie waarin de club moet zoeken geen betere vinden. Zelfs geen gelijkwaardige. Dit soort spelers kan allemaal naar de Premier League, Bundesliga of Serie A, waar ze het dubbele kunnen verdienen van een Feyenoord-salaris. Voor Feyenoord is het belangrijker om spelers van het kaliber Jörgensen te behouden, dan weg te doen.”

De krant gaat verder: “Maar wat wil Jörgensen, die in de winterstop naar Newcastle United hoopte te vertrekken, zelf? De Deen weet dat het voor zijn onderhandelingspositie niet sterk is om te vertrekken na een matig WK en tien goals in het afgelopen jaar. Blijft hij in Rotterdam, dan is hem er alles aan gelegen zijn eerste jaar te evenaren of te verbeteren (21 competitiegoals). Zijn voorbereiding daarop begint dan op 23 juli, wanneer hij terugkeert na vakantie.”