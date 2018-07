0 SHARES Delen Tweet

PSV wil zich op korte termijn gaan versterken. Volgens het Eindhovens Dagblad zetten ze vol in op de definitieve komst van Marco van Ginkel.

De Eindhovenaren waren bereid om diep in de buidel te tasten voor de Oranje-international van Chelsea en ook een nieuwe huurperiode werd als optie gezien. Nu Van Ginkel door een knieblessure maanden buitenspel staat, is zijn komst niet meer aan de orde.

Toch vindt PSV het halen van een nieuwe middenvelder noodzakelijk en hoopt de club de vacature op korte termijn in te vullen. Wie er op dit moment concreet in beeld zijn bij de topclub, is onbekend. De naam van de Mexicaanse WK-ganger Erick Gutiérrez (Pachuca) valt in ieder geval met grote regelmaat.