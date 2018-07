0 SHARES Delen Tweet

Ajax is niet van plan om Matthijs de Ligt nu al van de hand te doen. Eerder kregen de Amsterdammers al een bod van 40 miljoen euro op het toptalent binnen maar onder de de indruk waren ze niet.

Voetbal International vraagt zich af of De Ligt het daarmee eens is. “Want wordt hij nog wel beter van nog een seizoen Ajax-Excelsior en Ajax-Fortuna Sittard? De realiteit van de Eredivisie is dat hij maar zes topduels in een jaar speelt, terwijl een Europees avontuur normaal gesproken ook maar enkele maanden duurt.”

Hakim Ziyech lijkt sowieso te vertrekken, terwijl ook David Neres, Frenkie de Jong en Kasper Dolberg vaak worden genoemd als mogelijke vertrekkende Ajacieden. Van Justin Kluivert is reeds afscheid genomen.