Het Portugese FC Porto heeft een oogje op een aanvaller van Ajax uit de jeugdopleiding. Het gaat om de 20-jarige Mees de Wit. Dit weet het medium Record te melden.

De twintigjarige De Wit kwam tot vijf optredens voor het kampioenselftal van de beloften, totdat hij uit de ploeg werd gezet omdat hij weigerde zijn verbintenis te verlengen in Amsterdam.

De Wit is een snelle, technisch vaardige linksbuiten. Porto wil hem transfervrij ophalen, in eerste instantie voor het B-elftal. De clubleiding zou echter ook genoeg potentie zien voor een toekomst in de hoofdmacht.