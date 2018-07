0 SHARES Delen Tweet

Het gepromoveerde Fulham blijft bezig op de transfermarkt. Het deed eerder al uitstekende zaken met het aantrekken van Jean Michaël Seri en Maxime Le Marchand en nu willen ze ook een voormalige PSV’er halen. Het gaat volgens de Engelse krant The Telegraph om Oleksandr Zinchenko.

Wanneer Fulham daadwerkelijk tot actie over wil gaan, zal het vermoedelijk meer dan achttien miljoen euro uit moeten trekken. The Wolves hebben dat bedrag over voor Zinchenko en zijn volgens de Britse pers in onderhandeling met Manchester City. De invloedrijke Portugese zaakwaarnemer Jorge Mendes, die meerdere van zijn spelers naar Wolverhampton heeft begeleid, leidt de gesprekken namens de kampioen van het Championship.