Daley Blind keert terug op het oude nest bij Ajax. Dit weet de Telegraaf vanmorgen te melden. Hij wordt de allerduurste Ajacied ooit waar de Amsterdammers een transfersom voor neertellen.

De krant schrijft namelijk: “Daley Blind (28) is de duurste aankoop van Ajax ooit. De 16 miljoen euro die Ajax vast betaalt aan Manchester United, is weliswaar een fractie minder dan de 16,25 miljoen euro die de Amsterdammers in 2008 voor Miralem Sulejmani overmaakten, maar het bedrag kan door bonussen oplopen tot 21 miljoen euro. Dat weten bronnen binnen de Engelse topclub, die bewust heeft vastgehouden aan een forse vergoeding voor de international die nog gewild was bij menige club in Europa. Manchester United wilde een stevig bedrag omdat de vervanger van Blind een slordige 60 miljoen euro gaat kosten. De Engelsen onderhandelen over de komst van Engeland-verdediger Harry Maguire (Leicester City).”

Men gaat verder: “Blind zelf is (mondeling) akkoord en tekent op korte termijn een contract voor vier jaar. Beide clubs hebben alles ook op een rijtje en het werk dat er nu nog ligt is voor de juristen van beide partijen, die alle financiële afspraken en termijnbetalingen voor de komende seizoenen op papier moeten zetten.”