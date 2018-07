0 SHARES Delen Tweet

De Franse equipe krijgt veel kritiek te verwerken op dit WK. De ploeg zou te verdedigend spelen en maakt hier geen vrienden mee. Robin van Persie is het hier niet mee eens en laat zich uit over de kwestie.

De routinier vertelt namelijk in gesprek met De Telegraaf: “Frankrijk gaat vooral achteruit bij een voorsprong. Wat is er mis mee om dan wat meer te verdedigen? Bovendien hebben ze de spelers om er heel snel uit te komen. Ik geniet echt van Kylian Mbappé. Wat een talent en nog maar 19 jaar. Ja, ook hij krijgt kritiek omdat hij tegen België en Uruguay tegenstanders irriteerde. Ik vond persoonlijk de reactie van de tegenstanders een beetje overdreven. Mbappé nam de bal even mee, zo erg was dat toch niet?”

Van Persie put uit zijn eigen herinneringen: “Het WK is wel iets magisch, hoor. In 2014 kreeg ik koorts na het duel met Costa Rica, zo diep was ik gegaan in de verlenging. Dat hebben de Kroaten nu, driemaal 120 loodzware minuten in de benen. En al die mensen die over de hele wereld genieten van het voetballen, het is heel apart. Je gaat dat pas echt zien als je niet meer speelt. Ik kijk dit WK niet met in het achterhoofd onze prestaties uit het verleden. Al weet ik wat de Belgen en de Engelsen voelen, na een uitschakeling in de halve finale. En ik weet ook hoe de verliezers van zondag zich voelen.”