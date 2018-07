0 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft al meerdere malen te kennen gegeven dat het Frenkie de Jong niet wil verkopen maar FC Barcelona lijkt maar niet te willen luisteren. Hij zou bovenaan het lijstje staan van de Catalanen. Dit weet het medium AS te melden.

Ook Adrien Rabiot van het Franse Paris Saint-Germain is in beeld bij de landskampioen van LaLiga, maar de verwachting is dat de middenvelders sowieso niet allebei naar Camp Nou komen. De Spanjaarden schatten namelijk dat de Parijzenaars ongeveer 40 tot 45 miljoen euro vragen voor hun controleur, waar De Jong ongeveer hetzelfde kost. Technisch directeur Éric Abidal zal dus een belangrijke keuze moeten maken.

De verwachting is dat de werkgever van Lionel Messi en Luis Suárez het eerst nog een keer gaat proberen in de Johan Cruijff ArenA, omdat de scouting geconcludeerd zou hebben dat de Ajacied een wat meer veelzijdige voetballer is dan zijn concurrent. Zet directeur spelerszaken Marc Overmars het licht definitief op rood (en dat lijkt hij wel te gaan doen), dan is Rabiot dus optie numero twee.