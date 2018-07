0 SHARES Delen Tweet

Hirving Lozano kende met Mexico een goed WK. Met acties en zelfs een winnende goal tegen Duitsland heeft hij zichzelf op de kaart gezet. PSV-trainer Mark van Bommel geeft aan niet gelukkig te zijn met het lange transferwindow en de mogelijkheid om spelers lang na de start van de competitie alsnog kwijt te raken.

Met een vertrek van Lozano houdt hij geen rekening. Op de vraag of PSV nee kan zeggen tegen een bod van veertig miljoen: ‘Ja, dat kunnen we. We willen het elftal verder ontwikkelen en met hem de Champions League in.’.