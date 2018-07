0 SHARES Delen Tweet

Ajax is of fire op de transfermarkt. Het haalde vandaag Daley Blind binnen en eerder al Dusan Tadic. Dit zijn voor Nederlandse begrippen erg grote transfers. Veel fans hopen op nóg een comeback deze zomer. Verschillende supporters maken via sociale media duidelijk dat Viktor Fischer (nu FC Kopenhagen) een nieuwe kans zou moeten krijgen bij Ajax. Kijk hieronder naar enkele reacties via het medium Twitter.

Als Ziyech vertrekt verwacht ik dat inderdaad. Benieuwd of ze dan weer bij Viktor Fischer op de stoep staan. Mooie leeftijd en goed gedaan bij Kopenhagen tot nu toe. Zou wel logisch zijn — Jan Verdonk (@Zlajan) 17 juli 2018