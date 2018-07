0 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar uit dat PSV de jackpot kan ontvangen voor haar vleugelflitser Hirving Lozano. Real Madrid heeft hem op het oog maar ook Chelsea wil hem hebben.

Volgens de Mexicaanse media heeft de technische staf van de Blues besloten dat Hirving Lozano de vervanger moet worden van Hazard. Er doen allerlei indianenverhalen de ronde over de toekomst van de Rode Duivel, maar het is wel duidelijk dat de Madrilenen in ieder geval meer dan 150 miljoen euro moeten betalen voor hun transferdoelwit. Iets minder dan de helft daarvan zou vervolgens uitgegeven kunnen worden aan de komst van de international van Mexico.

Naar verluidt heeft Chelsea namelijk 60 miljoen euro over voor Lozano. Betaalt de Premier League-grootmacht dat geldbedrag daadwerkelijk aan PSV, dan verwordt de vleugelspits gelijk tot de duurste speler aller tijden van de Eindhovenaren: hij steekt Memphis Depay voorbij. Sterker nog, ook voor de Eredivisie zou het een unicum betekenen.