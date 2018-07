0 SHARES Delen Tweet

Lange tijd leek het erop dat Hakim Ziyech naar AS Roma zou vertrekken maar die club is van gedachten veranderd. Het zou dus zomaar kunnen dat hij volgend jaar nog in het shirt van de Amsterdammers speelt.

Directeur spelerszaken Marc Overmars laat aan De Telegraaf weten over de toekomst van de spelmaker: “Hakim heeft een bepaalde wens uitgesproken. Maar als hij die niet kan realiseren, dan houden we hem met alle plezier hier. Ik denk dat we hem hard nodig hebben dit seizoen, want hij kan op verschillende posities spelen.”

Het is inmiddels wel algemeen bekend dat Ajax ongeveer 35 miljoen euro wil ontvangen voor de diensten van de technisch begaafde middenvelder. Ziyech heeft echter niet zo’n heel goed wereldkampioenschap achter de rug met het nationale elftal van Marokko en het lijkt erop dat diverse clubs hun belangstelling in de ijskast hebben gezet. Dat geldt voor het bovengenoemde Roma, maar bijvoorbeeld ook voor het Olympique Lyon van de Nederlandse aanvaller Memphis Depay.