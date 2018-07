0 SHARES Delen Tweet

Het grote Manchester United is naar verluidt in Nederland voor transferonderhandelingen. Het is niet bekend om welke speler het gaat.

Volgens het Twitter-account Indykaila News verblijven officials van Manchester United momenteel in Nederland. De reden heeft te maken met nieuwe transferontwikkelingen. In Engeland gaat de markt overigens al veel eerder op slot dan in Nederland, waardoor langdurige onderhandelingen niet mogelijk zijn.

Het is niet bekend voor welke speler(s) de club in Nederland verblijft. De naam van PSV-aanvaller Hirving Lozano is overigens al wel meermaals gelinkt aan Manchester United, dat Daley Blind heeft verkocht aan Ajax.