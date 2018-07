0 SHARES Delen Tweet

PSV heeft een serieuze poging gewaagd om Junior Edmilson over te nemen van Standard Luik maar de aanvaller lijkt voor een andere optie te kiezen. De 23-jarige Braziliaan, overigens geboren en getogen in België, leek donderdagavond op weg naar een club uit Qatar. Pas op het allerlaatste moment ketste de deal toch nog af omdat Standard geen akkoord bereikte over de transfersom, meldt La Dernière Heure.

Het zou slechts uitstel zijn, want ook volgens La Meuse is de Braziliaanse Belg op weg naar de uitgang. Zij weten dat er behalve het Qatarese bod nog aanbiedingen van verschillende clubs zijn binnengelopen bij voorzitter Bruno Venanzi. Het zou dus een kwestie van tijd zijn vooraleer Edmilson een nieuwe club zou vinden.