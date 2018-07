0 SHARES Delen Tweet

In het verleden maakte Jonathan Reis furore bij PSV en Vitesse maar vertrok later vanwege problemen met alcohol en drugs. Nu is hij terug. Hij heeft namelijk een contract getekend bij FC Twente.

Een tijdje geleden liet Reis al weten: “FC Twente is nog steeds een geweldige club en ik hoef er geen twee keer over na te denken of ik wel voor FC Twente wil spelen. Er wordt nog steeds onderhandeld…” Klaarblijkelijk hebben de betrokken partijen de benodigde puntjes op de i nu dus gezet.