Er is veel aandacht voor Hirving Lozano maar PSV moet ook vrezen voor een vertrek van Steven Bergwijn. Het Franse Bordeaux zou hem namelijk wel graag willen overnemen van de Eindhovenaren.

Het is vrijwel zeker dat vleugelspits Malcolm binnenkort vertrekt uit het Stade Matmut Atlantique voor een recordbedrag van meer dan 40 miljoen euro. Het leek erop dat de Braziliaan zijn handtekening zou gaan zetten onder een meerjarig contract bij AS Roma, maar naar verluidt is de zaakwaarnemer van de speler in kwestie inmiddels naar Barcelona gevlogen voor onderhandelingen. Het is echter wel duidelijk dat hij zijn laatste wedstrijd in Frankrijk gespeeld heeft.

Opeens krijgt Bordeaux heel wat geld te besteden en daarmee zouden de Fransen zich willen melden bij PSV. Volgens L’Équipe ligt Steven Bergwijn misschien wel op poleposition om Malcolm op te gaan volgen. De regerend landskampioen van de Eredivisie wil in ieder geval meer dan 20 miljoen euro toucheren voor de jonge aanvaller.