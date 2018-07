0 SHARES Delen Tweet

David Neres zou teleurgesteld zijn in de houding van Ajax ten opzichte van een transfer. AS Roma wil hem hebben maar de Amsterdammers willen minimaal 50 miljoen euro voor hem hebben.

Zowel het management van de Braziliaan als Neres zelf is hier teleurgesteld over, omdat de aanvaller graag de overstap naar AS Roma wil maken. Neres zou zijn salaris minstens kunnen verdubbelen.