Op de persconferentie georganiseerd door Feyenoord voor kinderen reageerde Robin van Persie opvallend op een vraag die ging over de aartsrivaal Ajax. Geconfronteerd met de ‘bijnaam’ 020 liet hij weten dat de topclub gewoon bij naam genoemd moest worden. Bovendien zei hij geen hekel te hebben aan de Amsterdammers.

“Ik heb geen hekel aan Ajax, want zo heet die club”, stak de routinier van wal. “Het is ook helemaal niet goed om een hekel te hebben aan iets of iemand, dat hoort niet. Zéker niet aan Ajax. Zij zorgen juist voor mooie concurrentie en leuke wedstrijden, toch?” Supporters van zowel Ajax als Feyenoord reageren zeer positief op het sociale medium Twitter. Ook op deze website is men eigenlijk unaniem, liefst 95 procent van de ongeveer 650 ondervraagden vindt Van Persie verstandig.

