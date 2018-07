0 SHARES Delen Tweet

Ajax verkoopt het liefst één van haar sterkhouders niet. Er is veel belangstelling voor David Neres en clubs zijn bereid om grof te betalen maar de Amsterdammers zijn niet zo happig. Ajax is verplicht om twintig procent van de som over te maken naar Brazilië, zo is in de winter van vorig jaar, toen Neres naar Amsterdam kwam, afgesproken. Daar komt nog eens een solidariteitsvergoeding van 2,5% bij.

AS Roma schijnt geïnteresseerd te zijn in Neres. Volgens Italiaanse media zit Ajax hoog in de boom en is de vraagprijs vijftig miljoen euro. In dat geval moet Ajax ruim elf miljoen euro overmaken naar Sao Paolo: twintig procent van vijftig miljoen is tien miljoen en de solidariteitsvergoeding is dan 1,25 miljoen.

Dan blijft er nog ruim 38 miljoen over, maar het is zeer aannemelijk dat ook de zaakwaarnemer van Neres goed gaat verdienen bij een transfer, al zijn daar geen percentages/bedragen over bekend.