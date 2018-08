0 SHARES Delen Tweet

Omdat Brad Jones is vertrokken bij Feyenoord zijn de Rotterdammers opzoek naar een vervanger. L’Equipe meldt namelijk dat Feyenoord een aanbieding heeft voorgelegd aan Joris Delle. Dat is opmerkelijk te noemen, want de 28-jarige doelman werd eind vorig seizoen nog gepasseerd bij eerstedivisionist NEC en liet vervolgens zijn contract ontbinden omdat hij niet als stand-in wilde fungeren.

Delle is sindsdien transfervrij. Feyenoord zou hem nu willen aantrekken, hoogstwaarschijnlijk in de rol van tweede of derde doelman. Overigens zijn de Rotterdammers niet de enige club met interesse. Ook het Zwitserse FC Lugano zou hem een aanbod hebben gedaan.