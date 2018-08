Er zijn al zoveel dingen over het idiote #Feyenoord City plan in het nieuws gekomen. Ik maak me veel zorgen. Het megalomane @Feyenoord City plan sloopt de volksclub #Feyenoord.

Wil je ook weten wat er gebeurt is, bekijk dit filmpje! #StopFeyenoordCity pic.twitter.com/05kp2EafJN

— Javisst by Philip (@javisstjavisst) 1 augustus 2018