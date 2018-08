0 SHARES Delen Tweet

Dusan Tadic stond gisteren in de basis bij Ajax in het met 1-3 gewonnen duel tegen Sturm Graz. Hij scoorde zelfs een doelpunt en was dus belangrijk voor zijn club. De Serviër heeft op het veld een klik met Hakim Ziyech en hoopt dat de Marokkaan te porren is voor nog een jaartje Johan Cruijff ArenA.

In een interview met de NOS vertelt de international van Servië: “Hakim is een goede speler en een aardige vent. Iedereen wil graag dat hij blijft, maar je weet het nooit in het voetbal. De ene dag ben je hier, de andere dag ben je daar. Ik heb met iedereen bij Ajax een goede band, maar zeker met Hakim. Het is erg fijn om met hem te spelen.” In een interview met devertelt de international van Servië: “Hakim is een goede speler en een aardige vent. Iedereen wil graag dat hij blijft, maar je weet het nooit in het voetbal. De ene dag ben je hier, de andere dag ben je daar. Ik heb met iedereen bij Ajax een goede band, maar zeker met Hakim. Het is erg fijn om met hem te spelen.”

Tadic gaat verder met zijn verhaal: “Ik weet niet of ik Hakim kan overhalen om te blijven, maar het belangrijkste is dat hij blij is en geniet van het voetbal. Hij heeft ondertussen behoorlijk wat ervaring en weet zelf wat het beste voor hem is.” De technicus keerde onlangs pas terug van zijn vakantie, maar wilde graag spelen. “Ik heb veel ervaring en weet hoe ik hier mee om moet gaan. Geen probleem. Het is misschien wat snel, maar ik ben een prof. Wij moeten overal klaar voor zijn. Niet alles hoeft of kan altijd perfect zijn, we moeten er gewoon staan. Ik neem gedurende de week genoeg voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat ik fit ben.”