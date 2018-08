4 SHARES Delen Tweet

FC Barcelona heeft voor nu haar pijlen vol gericht op Arturo Vidal. De kans is nu groot dat ze Frenkie de Jong met rust gaan laten. Voorlopig althans…..

Barcelona ziet in de Chileen Vidal namelijk ‘slechts’ een optie voor de korte termijn, ook al kost hij zo’n 20 tot 30 miljoen euro. Volgens SPORT moet hij als brug dienen voor de komst van de Ajacied. In Catalonië is men namelijk van één ding overtuigd: de jonge middenvelder komt vroeg of laat in Nou Camp spelen.

De Jong heeft namelijk al laten doorschemeren dat hij heel graag voor Barcelona wil spelen. Hij zou ook andere opties hebben, maar de Spaanse kampioen is de enige club die hem echt heeft kunnen overtuigen. Barça legt zich er nu bij neer dat hij een jaar langer in Amsterdam blijft spelen en pas dan de overstap maakt.

Een transfer forceren was ook een optie, maar daar had De Jong absoluut geen interesse in gezien zijn goede relatie met Ajax. Barcelona had zo’n 50 miljoen euro voor hem over.