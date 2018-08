0 SHARES Delen Tweet

Jairo Riedewald ziet weinig in een overstap naar Swansea City. Hij wil niet in het Championship gaan spelen. Crystal Palace hoopt zich te versterken met Swansea-spits Jordan Ayew. Om een deal mogelijk te maken, was de Premier League-club bereid een transfersom én Riedewald te bieden. De oud-Ajacied heeft volgens The Guardian zijn hakken in het zand gezet: hij wil niet naar Swansea, dat afgelopen seizoen degradeerde.

Riedewald maakte een jaar geleden de overstap van Ajax naar Crystal Palace, dat circa acht miljoen euro voor hem betaalde. Frank de Boer stond destijds nog aan het roer bij The Eagles. De 21-jarige Riedewald, die vorig seizoen dertien keer in actie kwam namens Palace, heeft nog een contract tot medio 2022 in Londen. In de voorbereiding deed manager Roy Hodgson nauwelijks een beroep op hem.