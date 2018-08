0 SHARES Delen Tweet

Mocht Ajax de groepsfase van de Champions League niet halen dan is er een kaper op de kust voor Frenkie de Jong. FC Barcelona is dan naar verluidt bereid om 50 miljoen euro voor hem neer te tellen. Dit weet het medium RAC1 te melden.

In principe hebben de Catalanen er vrede mee genomen dat directeur spelerszaken Marc Overmars niet wil verkopen, maar dat zou kunnen veranderen als het miljardenbal niet bereikt wordt. Overigens is het goed mogelijk dat er ook andere grootmachten zijn die hetzelfde plannetje hebben. Spelers als David Neres en Matthijs de Ligt zijn heel erg in trek bij clubs uit de Europese top. Ajax heeft nog het geluk dat de transferwindow in de Premier League dit jaar wat eerder sluit.