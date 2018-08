0 SHARES Delen Tweet

Na het vertrek van Brad Jones heeft Feyenoord snel gehandeld door Joris Delle te contracteren. Hij heeft in Rotterdam voor een jaar getekend.

Het nieuws is weliswaar nog niet bevestigd, maar de betrouwbare krant L’Equipe maakt er melding van. Hetzelfde medium schreef al eerder over een mogelijke samenwerking tussen Feyenoord en Delle. De 28-jarige goalie was eerder actief namens NEC.

De transfervrije Delle, die na de reguliere competitie zijn contract in Nijmegen liet ontbinden, dreigt een andere transfer in te luiden. Het is namelijk goed mogelijk dat Kenneth Vermeer eveneens vertrekt. De 32-jarige oud-Ajacied is gelinkt aan het Turkse Göztepe SK.