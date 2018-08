0 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft vanavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen Standard Luik. Volgende week staat de climax op het programma wanneer de Amsterdammers in de eigen ArenA spelen voor een plek in de play-offs van de Champions League.

Ajax kwam in de eerste helft op voorsprong door een goal van spits Klaas-Jan Huntelaar. Hij kopte een op maat gemaakte voorzet van Dusan Tadic binnen. Even later was het Tadic zelf die met een droge knal voor de 0-2 zorgde. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft kwam Standard terug via een afstandsschot van Mehdi Carcela. In de blessure tijd kregen The Rouches nog een penalty die benut werd door spits Emond.