PSV heeft de zoon van clubicoon Guus Hiddink binnengehaald. Mark Hiddink wordt jeugdscout bij de Eindhovenaren.

Hiddink junior fungeert al jaren als jeugdscout bij De Graafschap en heeft daar een goede naam opgebouwd. PSV haalt hem nu naar Eindhoven en dat ziet de talentontdekker als een enorm compliment.

“Ik heb gekozen voor een nieuwe uitdaging bij PSV. Het is voor mij een stap omhoog, ik kom in een nog professionelere organisatie terecht. PSV is bovendien ook een club die in mijn hart zit”, aldus Mark Hiddink in De Gelderlander.