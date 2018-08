0 SHARES Delen Tweet

Tijdens de Johan Cruijff Schaal die na strafschoppen gewonnen werd door Feyenoord werd een gehandicapte supporter van de Rotterdammers geslagen door een PSV-supporter.

Gelukkig zitten er echter ook ontzettend veel fans in het Philips Stadion die dat veel te ver vinden gaan. Byron Frölich en Eric Provie zijn bijvoorbeeld met een mooie oproep gekomen op het sociale medium Twitter. Zij zamelen PSV-spullen in om die vervolgens naar Ritchie te sturen, om hem een hart onder de riem te steken. In een bijgevoegde brief lezen we: “Het is voor deze jongens lastig te begrijpen dat er een zo’n gek tussen zit, terwijl het stadion verder gevuld is met prachtige supporters.”

Ook de KNVB is overigens in actie gekomen. Het Algemeen Dagblad meldt dat Ritchie en zijn pleeggezin uitgenodigd zijn om de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder bij te wonen. Eerder liet Feyenoord al van zich horen door de ongelukkige fan een shirt en vier wedstrijdtickets te geven.