0 SHARES Delen Tweet

Ajax hoopt nog stiekem dat één van haar sterspelers gaat vertrekken. Ze hopen nog de nodige miljoenen te vangen voor Hakim Ziyech. Dit zijn de woorden van analist Arnold Bruggink.

Bij FOX Sports zegt de oud-PSV’er over de Marokkaanse spelmaker: “Ik denk dat Ajax stiekem hoopt dat hij nog weggaat. Anders krijgen ze te veel mannetjes in de kleedkamer. Je moet niet te veel haantjes in een spelersgroep hebben, want dat gaat energie kosten die beter voor andere dingen gebruikt kan worden. Tadic en hij zijn natuurlijk twee bepalende voetballers, die veel voor het zeggen willen hebben, op en naast het veld. Je ziet nu al dat gedoe over het rugnummer tien.”

Het vertrek van Ziyech zou enkele vervelende situaties kunnen voorkomen, aldus Bruggink. “Denk alleen maar aan vrije trappen die genomen moeten worden. Zoiets gaat uiteindelijk niet werken.” Onlangs werd al bekend dat Dusan Tadic het rugnummer van de middenvelder over zou nemen, ondanks het feit dat Ziyech dit niet al te leuk vond.