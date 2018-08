0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord is de voorronde in de Europa League slecht begonnen. In de heenwedstrijd in het Slowaakse Trencin verloren de Rotterdammers met maar liefst 4-0. Het Europese avontuur handgt nu dus al aan een zijden draadje.

“Het was ver onder de maat. We hebben niks kunnen brengen wat we normaal wel kunnen. Het was een dik verdiende nederlaag en eigenlijk hadden we nog meer doelpunten tegen kunnen hebben”, zo oordeelde trainer Giovanni van Bronckhorst na afloop voor de camera van RTL7.

Van Bronckhorst voegt toe: “Ik schaam me voor het vertoonde spel en de manier waarop we op het veld stonden. We hebben het er voor de wedstrijd nog over gehad: de grootste tegenstander zijn we zelf. Dat bleek ook wel vandaag. We moeten dit verlies nemen en verdergaan.”