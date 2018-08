0 SHARES Delen Tweet

Ajax is het seizoen slecht begonnen met een 1-1 gelijkspel in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen Heracles. “Een gelijkspel thuis tegen Heracles is verliezen en dat is te weinig”, reageert de oefenmeester tegenover FOX Sports. Of hij toch had moeten kiezen voor minder wijzigingen? “Als je dat achteraf beschouwt zou je daar ja op kunnen antwoorden.”

“Huntelaar heeft vorig seizoen vijf spierblessures gehad. Daar moet je voorzichtig mee zijn, want we hebben maar een spits. Tagliafico en Schöne zijn op het WK geweest. We hebben bankspelers die basisspelers zijn en het gewoon moeten kunnen”, aldus de coach.

“Tuurlijk is dit een domper, een teleurstelling. Je moet teleurstelling omzetten in kwaliteit. Het is aan ons om dat aan te pakken”, aldus Ten Hag, die met zijn ploeg zelfs ontsnapte aan een nederlaag. “Ik moet de ploeg een compliment maken dat ze de rug hebben gerecht.”