Mochten Ajax en PSV doorkomen en zich plaatsen voor de poulefase in de Champions League dan kunnen ze zomaar in een extreem zware poule terechtkomen. Beide ploegen hebben een coëfficiënt die dermate hoog is dat hij bij de loting voor de groepen recht geeft op pot 3.

Voetbal International schrijft: “Als Ajax zich ten koste van Dinamo Kiev weet te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, komen de Amsterdammers in pot 3 terecht. Ajax heeft een hogere coëfficiënt dan CSKA Moskou, Valencia, Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Internazionale en Hoffenheim. Ook PSV komt, als de Nederlandse kampioen BATE Borisov uitschakelt, in pot 3 terecht, aangezien de Eindhovenaren sowieso Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Internazionale en Hoffenheim onder zich houden. Benfica komt, mits de Portugezen PAOK Saloniki uitschakelen, in pot 2 terecht. Liverpool schuift in dat geval, ondanks de finaleplaats van vorig seizoen, door naar pot 3.” schrijft: “Als Ajax zich ten koste van Dinamo Kiev weet te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, komen de Amsterdammers in pot 3 terecht. Ajax heeft een hogere coëfficiënt dan CSKA Moskou, Valencia, Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Internazionale en Hoffenheim. Ook PSV komt, als de Nederlandse kampioen BATE Borisov uitschakelt, in pot 3 terecht, aangezien de Eindhovenaren sowieso Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Internazionale en Hoffenheim onder zich houden. Benfica komt, mits de Portugezen PAOK Saloniki uitschakelen, in pot 2 terecht. Liverpool schuift in dat geval, ondanks de finaleplaats van vorig seizoen, door naar pot 3.”

Ajax of PSV zou wel in de poule des doods terecht kunnen komen, omdat Inter dus in pot 4 zit. Het is niet uitgesloten dat een van de Nederlandse deelnemers in een groep terechtkomt met bijvoorbeeld Real Madrid, Manchester United en de Nerazzurri.