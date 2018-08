0 SHARES Delen Tweet

Het Duitse Eintracht Frankfurt heeft toch een bod gedaan op Tonny Vilhena. Dit is opmerkelijk omdat de Rotterdammers hebben aangegeven hem niet te willen verkopen.

Martijn Krabbendam, Feyenoord-watcher van Voetbal International, tweet dinsdagmiddag na de berichtgeving over de middenvelder: “Veel vragen over het bod van Eintracht op Vilhena: dat is er nog niet geweest, want het antwoord van Feyenoord was: niet te koop.”

Het is nu aan Eintracht Frankfurt om de strategie te bepalen. Het ligt voor de hand dat de Duitsers een openingsbod uitbrengen om te onderzoeken of Feyenoord inderdaad weigert om Vilhena te verkopen.