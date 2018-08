0 SHARES Delen Tweet

Een opmerkelijk nieuwtje vandaag in de Spaanse media. Philippe Coutinho zou tegen zijn vrienden hebben gezegd dat FC Barcelona toch nog een ultieme poging gaat wagen om Frenkie de Jong los te weken van Ajax.

In de afgelopen maanden is de talentvolle middenvelder ongeveer vijfhonderd keer aan een transfer naar de Catalanen gelinkt en er lijkt ook wel een kern van waarheid in de geruchten te zitten. De landskampioen van LaLiga is daadwerkelijk geïnteresseerd en heeft vermoedelijk ook een bod van 50 miljoen euro uitgebracht op zijn transferdoelwit, dat afgeslagen werd door directeur spelerszaken Marc Overmars van de Amsterdammers.

De transferwindow is echter nog twee weken open en het zou dus best kunnen dat de grootmacht uit Catalonië het nog een keer gaat proberen bij Ajax. Volgens het bovengenoemde medium, dat bekendstaat als niet al te betrouwbaar, heeft Coutinho dus opgevangen dat technisch directeur Eric Ábidal de jonge Ajacied zo graag wil hebben dat hij een uiterste poging gaat wagen. Daar worden overigens geen bedragen bij genoemd, maar we mogen ervan uitgaan dat het in ieder geval niet minder dan 50 miljoen wordt.