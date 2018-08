0 SHARES Delen Tweet

PSV heeft een international van Australie op het oog. Volgens het medium Sporx gaat het om Aziz Behich. Hij speelt momenteel voor het Turkse Bursaspor.

De in Australië geboren linksback heeft bij de Turkse club nog een contract voor een jaar. Behich was afgelopen zomer ook met Australië actief op het WK waar hij in alle drie de wedstrijden negentig minuten op het veld stond.

PSV Netwerk

Naast PSV zou ook het Italiaanse Atalanta interesse hebben in de verdediger. Behich heeft ook de beschikking over een Turks paspoort en speelt sinds 2013 al voor Bursaspor.