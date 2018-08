💬📺 Komt Janmaat nog naar Feyenoord? "Dat kunnen ze beter uit hun hoofd zetten", zegt @MikosGouka in FC Rijnmond. "Voorin is er meer een probleem. Iedereen wil in de bal komen." pic.twitter.com/O5QfLUpPBk

— Rijnmond Sport (@RijnmondSport) 17 augustus 2018